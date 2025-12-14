HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

14 Aralık 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu parçalı bulutlu ve ılıman seyredecek. Gündüz sıcaklık 11-12 derece, gece ise 7-8 derece olacak. Nem oranı %80-90 seviyelerinde. Bugünkü hava açık hava etkinlikleri için uygun olup serin saatlerde hafif bir ceket bulundurulması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı değişkenlik gösterecek ve alerjik hassasiyeti olanlar dikkatli olmalı. Güncel tahminleri kontrol etmekte fayda var.

Ufuk Dağ

14 Aralık 2025 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu genellikle parçalı bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz hava sıcaklığı 11 - 12 derece civarı olacak. Gece hava ise 7 - 8 derece arasında seyredecek. Nem oranı %80 - 90 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı 8 - 20 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu saati 08:26, gün batımı saati 17:39 olarak olacak.

Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygundur. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksekliği alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Hassas olanların dikkatli olmaları önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı 10 - 11 derece civarında olacak. Hava genellikle güneşli olacaktır. 16 Aralık Salı günü sıcaklık 12 - 13 derece arasında seyredecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. 17 Aralık Çarşamba günü ise sıcaklık 14 - 15 derece civarında olacak. Artan bulutlarla birlikte hafif yağış ihtimali mevcut.

Hava durumu değişiklikleri olabileceğinden, planlarınızı yaparken güncel tahminleri kontrol etmelisiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız faydalı olacaktır.

