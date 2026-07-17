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Tekirdağ Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık 21 ile 31 derece arasında değişirken, nem oranı %57 seviyesinde kalacak. Rüzgar ise saatte 10 km civarında esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havadan yararlanmak önemli. Güneş koruyucu kullanmayı ve bol su içmeyi unutmamalısınız.

Tekirdağ Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca genellikle güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 21 ile 31 derece arasında değişecek. Nem oranı %57 civarında. Rüzgar hızı ise yaklaşık 10 km/saat olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir günü işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Temmuz Cumartesi günü tamamen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 21 ile 30 derece arasında olacak. 19 Temmuz Pazar günü de bol güneş ışığı görülecek. Sıcaklıklar yine 21 ile 30 derece arasında olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü hava yine güneşli olacak. Bu gün, sıcaklıklar 22 ile 30 derece arasında seyredecek.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde yararlanmak için açık hava etkinliklerinizi planlayın. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Hafif, nefes alabilen kıyafetler tercih ederek rahat edebilirsiniz. Rüzgarın hafif olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak faydalı olacaktır.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu oldukça elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi keyifle gerçekleştirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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