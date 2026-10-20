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Tekirdağ Hava Durumu! 20 Ekim Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

20 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Tekirdağ'da hava durumu sakin ve güneşli bir gün sunuyor. Hava sıcaklıkları 19 ila 22 derece arasında değişiyor. Öğleden sonra hafif bulut oluşumu bekleniyor. Özellikle dışarıda olacakların yanlarında hafif giysiler bulundurması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değerleri benzer seviyelerde kalacak. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak, açık hava etkinliklerinizi daha konforlu hale getirebilir.

Tekirdağ Hava Durumu! 20 Ekim Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

20 Ekim Salı 2026 tarihi itibarıyla Tekirdağ'da hava durumu sakin. Ege ve Marmara'da güzel bir gün var. Hava sıcaklıkları 19 ila 22 derece arasında değişiyor. Güneşli bir sabah geçireceğiz. Öğle saatlerinde sıcaklık biraz artabilir. Rüzgar hafif esiyor. Dışarıda etkinlik yapmak için uygun bir ortam oluşmuş. Kısa bir yürüyüş veya kafede zaman geçirmek için ideal fırsatlar sunuluyor.

Tekirdağ'da iklim değişkendir. Öğleden sonra hafif bulut oluşabilir. Bu bulutlar kısa süreli yağış getirebilir. Dışarıda olanların hafif bir üst giysi bulundurması iyi bir fikir. Günün ilerleyen saatlerinde ani hava değişiklikleri olabilir. Planlarınıza uyum sağlamakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık aralıklarında devam edecek. Perşembe ve Cuma günlerinde sıcaklık 20 derecenin üzerine çıkabilir. Akşam saatlerinde rüzgarın etkisi artabilir. Hafta sonuna yaklaşırken özellikle Cumartesi günü gök gürültülü yağış bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava tahminlerini dikkate almak önemlidir.

Bölgedeki hava koşullarına uygun önlemler almak gerek. Hava durumu raporlarını takip etmek işleri kolaylaştırır. Ani yağışlara karşı şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Yaz aylarının sıcaklarından bunalanlar için bu günlerde rahat giysiler tercih edilebilir. Gün sonunda hava serinleyebilir. Kalın bir üst giysi giymek yararlı olacaktır. Tekirdağ'da geçireceğiniz günlerde konforlu havanın tadını çıkarın. Değişken hava koşullarına hazırlıklı olun.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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