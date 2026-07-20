HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 20 Temmuz 2026 tarihi güneşli ve keyifli bir hava sunuyor. Sıcaklık 29 derece civarında seyrediyor ve gece 21-22 derece arasında değişiyor. Hafif rüzgar esmekte. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 30 dereceye yükselecek. Ancak 22 Temmuz'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor. Bol güneş ışığı, doğal aktiviteler için fırsat sunuyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Tekirdağ'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 29 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 21 ile 22 derece arasında kalacak. Gökyüzü bol güneş ışığıyla aydınlanacak. Rüzgar hafif esintilerle 3 ile 5 km/saat hızında esecek. Nem oranı %52 civarında. Bu durum, hava koşullarının rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

Hava durumu, açık ve güneşli bir gün geçirileceğini belirtiyor. Bu güzel havadan yararlanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Sahil kenarında yürüyüşe çıkabilirsiniz. Doğa ile iç içe zaman geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 22 ile 23 derece arasında seyredecek. Gökyüzü yine bol güneşli olacak. Rüzgar hafif esintilerle 3 ile 7 km/saat hızında esecek. Nem oranı ise %53 civarında olacak.

22 Temmuz Çarşamba günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak kalacak.

Bu güzel havadan en iyi şekilde yararlanmak için bazı önlemler alabilirsiniz. Güneş ışığından korunmak amacıyla şapka ya da güneş gözlüğü kullanın. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutun. Ayrıca açık havada etkinlikler sırasında güneş kremi kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Hava sıcaklıkları yüksek olduğunda, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirebilirsiniz. Aşırı sıcaklardan korunmak için ağır yemeklerden kaçının. Hafif ve sağlıklı besinler tercih edebilirsiniz.

Özetle Tekirdağ'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Ancak 22 Temmuz Çarşamba günü yağışlı hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak akıllıca olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı yayında bomba iddia! CHP'de Özgür Özel dönemi bitiyorCanlı yayında bomba iddia! CHP'de Özgür Özel dönemi bitiyor
İzmit Belediyesi'ne operasyon! İzmit Belediyesi'ne operasyon!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Çeşme'de 'şemsiye' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.