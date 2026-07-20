Tekirdağ Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Tekirdağ'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 29 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 21 ile 22 derece arasında kalacak. Gökyüzü bol güneş ışığıyla aydınlanacak. Rüzgar hafif esintilerle 3 ile 5 km/saat hızında esecek. Nem oranı %52 civarında. Bu durum, hava koşullarının rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

Hava durumu, açık ve güneşli bir gün geçirileceğini belirtiyor. Bu güzel havadan yararlanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Sahil kenarında yürüyüşe çıkabilirsiniz. Doğa ile iç içe zaman geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 22 ile 23 derece arasında seyredecek. Gökyüzü yine bol güneşli olacak. Rüzgar hafif esintilerle 3 ile 7 km/saat hızında esecek. Nem oranı ise %53 civarında olacak.

22 Temmuz Çarşamba günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak kalacak.

Bu güzel havadan en iyi şekilde yararlanmak için bazı önlemler alabilirsiniz. Güneş ışığından korunmak amacıyla şapka ya da güneş gözlüğü kullanın. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutun. Ayrıca açık havada etkinlikler sırasında güneş kremi kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Hava sıcaklıkları yüksek olduğunda, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirebilirsiniz. Aşırı sıcaklardan korunmak için ağır yemeklerden kaçının. Hafif ve sağlıklı besinler tercih edebilirsiniz.

Özetle Tekirdağ'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Ancak 22 Temmuz Çarşamba günü yağışlı hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak akıllıca olacaktır.