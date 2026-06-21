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Tekirdağ Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

21 Haziran 2026 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu oldukça güzel. Sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak. Açık ve berrak bir hava ile güneş ışığı bolca hissedilecek. Rahat bir ortamın oluştuğu deniz kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi planlanıyor. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmeyi, şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Yaz mevsiminin keyfini çıkarın.

Tekirdağ Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 21 Haziran 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu keyifli. Gün boyunca sıcaklık 30 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 17-18 derece arasında seyredecek. Hava açık ve berrak olacak. Güneş ışığı bolca hissedilecek. Rüzgar hafif esecek. Deniz kenarında vakit geçirenler için rahat bir ortam oluşacak.

Bu güzel havadan faydalanarak, Tekirdağ'ın sahilinde yürüyüş yapabilirsiniz. Denize girebilir veya açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Güneş ışığından bolca faydalanmak, D vitamini üretimi açısından faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 30 derece civarında olacak. 23 Haziran Salı günü ise sıcaklık 30-31 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtır.

Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak faydalı olur. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilebilir. Serin ortamlarda vakit geçirmek de sizi rahatlatır.

Hava durumu keyifli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Yazın tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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