HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 26 Haziran 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 33 dereceye yükselebilirken, gece ise 20 dereceye düşeceği düşünülüyor. Cumartesi 31, pazar günü ise 30 derece civarında seyredilecek. Sıcak günlerde dışarıda dikkatli olunmalı, bol su içilmeli ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanılması sağlık açısından önemli.

Tekirdağ Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

26 Haziran 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu sıcak ve güneşlidir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Tekirdağ'ın yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 31 derece civarında olacak. Pazar günü ise 30 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Bol su içilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da sağlık açısından önemlidir. Aşırı sıcakların yaşandığı saatlerde kapalı alanlarda kalmak faydalıdır. Fiziksel aktiviteleri sabah ya da akşam serinliğinde yapmak da önerilir.

Bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havalara karşı gerekli önlemleri alarak açık hava etkinliklerinizi planlamanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışıTürkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışı
Sayıştay Başkanlığına Yener’in seçilmesi Resmi Gazete’deSayıştay Başkanlığına Yener’in seçilmesi Resmi Gazete’de

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zelenskiy kararını duyurdu! Onay verildi: 40 gün sürecek

Zelenskiy kararını duyurdu! Onay verildi: 40 gün sürecek

Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye'den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti

Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama! Türkiye'den örnekler verdi, o noktaya dikkat çekti

CANLI | Türkiye - A.B.D. maç anlatımı!

CANLI | Türkiye - A.B.D. maç anlatımı!

Bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

Bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Beğeni yağdı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Altın ve gümüş için net rakam verdi 'Yeni bir yapıya geçti'

Altın ve gümüş için net rakam verdi 'Yeni bir yapıya geçti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.