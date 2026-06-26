Tekirdağ Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

26 Haziran 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu sıcak ve güneşlidir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Tekirdağ'ın yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 31 derece civarında olacak. Pazar günü ise 30 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Sıcak günlerde özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Bol su içilmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da sağlık açısından önemlidir. Aşırı sıcakların yaşandığı saatlerde kapalı alanlarda kalmak faydalıdır. Fiziksel aktiviteleri sabah ya da akşam serinliğinde yapmak da önerilir.

Bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak havalara karşı gerekli önlemleri alarak açık hava etkinliklerinizi planlamanızda fayda var.