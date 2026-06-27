Tekirdağ Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Haziran 2026 Cumartesi. Tekirdağ'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Günlük sıcaklık 30 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 19 ile 22 derece arasında bekleniyor. Hafif rüzgar esmesi ile nem oranı %50 civarında olacak. Tekirdağ'da hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 28 Haziran Pazar günü sıcaklık 29 ile 30 derece arasında olacak. 29 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 33 ile 34 derece civarında tahmin ediliyor. Bu durum, Tekirdağ'da hava şartlarının sıcak ve güneşli olacağını gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkat edilmesi gerekenler var. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalacakların korunması önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak fayda sağlayacaktır. Ayrıca bol su içmek de oldukça önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da sağlıklı bir tercih olacaktır.

Özetle, Tekirdağ'da 27 Haziran Cumartesi hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların gerekli önlemleri alması önemlidir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için bu önlemler dikkate alınmalıdır.