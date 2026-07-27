Tekirdağ Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Temmuz 2026 Pazartesi, Tekirdağ'da hava durumu oldukça sıcak, güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 20 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %74. Gündüz %43, akşam %55, gece %77 olacak. Basınç değerleri gün boyunca 1031 hPa ile 1027 hPa arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Temmuz Salı günü 31 derece civarında sıcaklık bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü 30 derece civarında. 30 Temmuz Perşembe günü 29 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 23, 22 ve 20 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızları gündüz saatlerinde 18 kilometre civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 14 kilometre civarında esmesi bekleniyor. Nem oranları sabah %74 ile %77 arasında değişecek. Gündüz %43 ile %49 arasında, akşam %55 ile %49 arasında, gece %77 ile %49 arasında olacak. Basınç değerleri yine 1031 hPa ile 1027 hPa arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin gölgelik alanlarda durması faydalı olacaktır. Bol su içmek gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak önem taşır. Şapka takmak da faydalı olacaktır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eserken, deniz kenarında hafif bir esinti sağlayabilir. Ancak, rüzgar hızı düşük kalabilir. Bu nedenle deniz suyu sıcaklıkları yükselebilir. Denize girmeyi planlayanların su sıcaklıklarını göz önünde bulundurmaları gereklidir.

Tekirdağ'da 27 Temmuz Pazartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin bu koşullara uygun önlemler alması önemlidir. Keyifli ve sağlıklı bir gün geçirmek için hazırlıklı olunmalıdır.