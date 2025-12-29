Tekirdağ Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

29 Aralık Pazartesi 2025, Tekirdağ'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 ile 6 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 ile 3 derece arasında düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esmesi bekleniyor. Hızı saatte 20 kilometre olacak. Nem oranı ise %55 ile %75 arasında değişecek.

Soğuk havalarda kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan aksesuarlar kullanmak önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilebilir. Dışarıda vakit geçirenler için sıcak içecekler önerilir. Uygun ayakkabılar da önem taşımaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 30 Aralık Salı günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 11 ile 0 derece arasında olacak. 31 Aralık Çarşamba daha soğuk bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 3 derece, gece sıcaklığı ise -4 derece civarında olacak. 1 Ocak Perşembe günü hava tekrar açacak. Gündüz sıcaklığı 3 derece, gece sıcaklığı -4 derece olacak.

Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak önemlidir. Su geçirmeyen montlar ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olacaktır. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gerekiyor. Sıcak içecekler tüketmek de önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir.

Tekirdağ'da 29 Aralık Pazartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşecek. Yağışlı günler de yaşanacak. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.