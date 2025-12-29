HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 5 ile 6 derece arasında seyrederken, akşam saatlerinde bu değer 2 ile 3 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde, hava değişkenlik gösterecek. 30 Aralık'ta sağanak yağış bekleniyor. Bu nedenle uygun giyinmek ve soğuk havaya hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

29 Aralık Pazartesi 2025, Tekirdağ'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 ile 6 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 ile 3 derece arasında düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esmesi bekleniyor. Hızı saatte 20 kilometre olacak. Nem oranı ise %55 ile %75 arasında değişecek.

Soğuk havalarda kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan aksesuarlar kullanmak önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilebilir. Dışarıda vakit geçirenler için sıcak içecekler önerilir. Uygun ayakkabılar da önem taşımaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 30 Aralık Salı günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 11 ile 0 derece arasında olacak. 31 Aralık Çarşamba daha soğuk bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 3 derece, gece sıcaklığı ise -4 derece civarında olacak. 1 Ocak Perşembe günü hava tekrar açacak. Gündüz sıcaklığı 3 derece, gece sıcaklığı -4 derece olacak.

Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak önemlidir. Su geçirmeyen montlar ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olacaktır. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gerekiyor. Sıcak içecekler tüketmek de önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir.

Tekirdağ'da 29 Aralık Pazartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşecek. Yağışlı günler de yaşanacak. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar varDAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar var
Kosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan ettiKosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.