Tekirdağ Hava Durumu! 29 Mayıs Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Mayıs 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu serin. Hava parçalı bulutlu. Sıcaklık gündüz saatlerinde 19 ile 22 derece arasında. Gece saatlerinde ise 13 ile 16 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %48 civarında olacak. Bu serin hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 30 Mayıs Cumartesi günü çoğunlukla güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 21 ile 25 derece arasında değişecek. 31 Mayıs Pazar günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar ise 22 ile 26 derece arasında olacak. 1 Haziran Pazartesi günü hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 23 ile 28 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurun. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edin. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Rüzgarın yönüne göre hareket edilmelidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olur.