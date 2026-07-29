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Tekirdağ Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 29 Temmuz 2026 itibarıyla hava durumu oldukça güzel. Gündüz sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 20 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 6-12 m/s arasında değişirken, hava basıncı 1021 hPa civarında gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. Dışarıda vakit geçirenler için güneş koruyucu kullanmak ve bol su tüketmek öneriliyor. Açık alanlarda dikkatli olmak önemli.

Tekirdağ Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Tekirdağ'da hava durumu oldukça güzel. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarında olacak. Hava açık. Gece saatlerinde sıcaklık 20 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 6-12 m/s arasında değişecek. Hava basıncı 1021 hPa civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklık 29 derece civarında olacak. Hava yine açık. Gece saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 8-14 m/s arasında olacaktır. Hava basıncı 1019 hPa civarında kalacak.

31 Temmuz Cuma hava durumu da benzer şekilde sürecek. Gündüz sıcaklık 29 derece civarında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Gece sıcaklık 19 dereceye düşecek. Rüzgar hızı yine 8-14 m/s arasında değişecek. Hava basıncı 1016 hPa civarında olacak.

1 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklık 30 derece civarında olacak. Hava açık kalacak. Gece sıcaklıklar 21 dereceye çıkacak. Rüzgarın hızı 8-14 m/s arasında değişecek. Hava basıncı 1015 hPa civarında olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için, gündüz dışarıda vakit geçirin. Güneş koruyucu ürünler kullanın. Bol su içmeniz faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurun. Açık alanlarda dikkatli olun. Gece hava sıcaklıklarının düştüğünü unutmayın. Hafif bir üst katman giymek rahatlık sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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