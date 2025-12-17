HABER

Tekirdağ’da deniz 20 metre çekildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizin yaklaşık 20 metre çekilmesiyle sahil şeridinde kum adacıkları ortaya çıktı.

Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan deniz çekilmesi vatandaşların dikkatini çekti. Sahil boyunca denizin yaklaşık 20 metre geri çekildiği gözlemlenirken, normalde su altında kalan alanlarda kum adacıkları oluştu. Çekilmenin etkisiyle bazı noktalarda deniz tabanı tamamen görünür hale geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu tür deniz çekilmelerinin özellikle yılın belirli dönemlerinde zaman zaman yaşandığını ifade etti.

Deniz çekilmesinin mevsimsel rüzgarlar, hava basıncı değişimleri ve gelgit benzeri doğal etkenlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

