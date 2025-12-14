HABER

Tekirdağ’da gülümseten anlar: Arabasız kaldı, neşesini bozmadı

Tekirdağ Çorlu’da süresi geçmiş ehliyetle direksiyon başına geçen otomobil sürücüsü trafik kontrolüne takıldı. Direksiyondan men edilerek araçsız kalan sürücü ve arkadaşlarının neşesini hiç bozmaması dikkat çekti.

Çorlu Bölge Trafik ekipleri, gece saatlerinde Çorlu çevre yolunda yaptığı denetimlerde kurallara uymayan sürücülere taviz vermedi. Denetimler vatandaşlardan tam not aldı. İstanbul’dan Edirne’ye yola çıkan bir otomobil sürüsünün ehliyetinin süresi geçtiği belirlendi. Sürücü Bilal A., araçtan men edildi. Otomobil de çekiciye konularak yedi emin otoparkına bırakıldı.

"Altımızda araba gitti, yaya kaldık"
2 yıl tanınan süre içinde herhangi bir işlem yapmadığı için kendisini eleştiren sürücü Bilal A., "Silivri’ye gezmeye diye gitmiştik, sonra Edirne’ye doğru yola çıktık. Polis ekipleri Çorlu girişinde durdurdu. Yani süresi geçmiş ehliyetle direksiyona geçemeyeceğimi biliyordum. Devlet bize 2 yıl süre vermişti. Biz o sürede değiştirmedik ve böyle de sonuçlarına katlanıyoruz. Şimdi sürücü belgesi de gitti, altımızdan araba da gitti ve yaya kaldık. Çağırdığımız taksiye binip yola çıkacağız." diye konuştu.

"Ben de seni haber yapacağım" diyerek kameraya el salladı
Kameraya el sallayan sürücü Bilal A.’nın, çağırdığı taksi ile yola çıkarken muhabire de, "Bak sen arabaların yanında çok geziyorsun, ben de seni haber yapacağım." demesi gülümsetti.

Kaynak: İHA

