HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ’da ışık ihlali sonucu trafik kazası: 2’si çocuk, 9 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesi çevreyolu üzerinde ışık ihlali nedeniyle iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 9 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da ışık ihlali sonucu trafik kazası: 2’si çocuk, 9 yaralı

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu Kavacık Kavşağı’nda meydana geldi. Çerkezköy’den Vize yönüne seyir halinde olan Z.S. yönetimindeki 35 BKJ 336 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 59 ALU 621 plakalı otomobil, iddiaya göre ışık ihlali sonucu çarpıştı. Kazada Z.S. ile aynı aileden E.S., A.S., F.D. ve diğer otomobilde bulunan B.K. ile aynı aileden T.K., S.K., M.K. ve Ö.K. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulans, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin çocuk olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükçekmece'de otluk ve ekili alanda çıkan yangın söndürüldüBüyükçekmece'de otluk ve ekili alanda çıkan yangın söndürüldü
Pendik Aydos Ormanı’nda yangın kontrol altına alındıPendik Aydos Ormanı’nda yangın kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'den Demirtaş hamlesi!

Devlet Bahçeli'den Demirtaş hamlesi!

Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Dünya devinin elinden aldı! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Dünya devinin elinden aldı! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Diyarbakır'da ihbara giden polislere ateş açıldı! 3 polis yaralandı

Diyarbakır'da ihbara giden polislere ateş açıldı! 3 polis yaralandı

Tayini çıktığı şehre gidiyorlardı: Feci kazada bir aile yok oldu!

Tayini çıktığı şehre gidiyorlardı: Feci kazada bir aile yok oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.