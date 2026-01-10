HABER

Tekirdağ’da kaçak içki operasyonu: 665 litre ele geçirildi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde polis ekiplerinin titiz ve kararlı çalışmaları sonucu aldıkları istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, E.D.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde polis ekiplerinin titiz ve kararlı çalışmaları sonucu aldıkları istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, E.D. isimli şahsa ait ev ve müştemilatında 665 litre ev yapımı şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çeşitli bidonlar içerisinde muhafaza edilen toplam 665 litre ev yapımı şarap bulundu.

Ele geçirilen kaçak alkollere el konulurken, olayla ilgili E.D. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Tekirdağ
