HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ’da sentetik hap ve esrar ele geçirildi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında sentetik hap ve esrar ele geçirildi.

Tekirdağ’da sentetik hap ve esrar ele geçirildi

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kadın üzerinde yaptıkları aramada, 2 adet kapalı kutu içerisinde toplam 100 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Muradiye Mahallesi’nde devriye gezen Çarşı ve Mahalle Bekçileri de şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde, içime hazır vaziyette 2 gram esrar maddesi ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Araçtaki 4 şahıs, ifade işlemleri için Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Şahıslar hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, "Narkotik ekiplerimiz, halkımızın huzur ve güvenliği için aynı titizlikle görev yapmayı sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

Tekirdağ’da sentetik hap ve esrar ele geçirildi 1

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğrencilerine evinde temizlik yaptırdı: Alkol ve sigara detayıÖğrencilerine evinde temizlik yaptırdı: Alkol ve sigara detayı
“Peygamberden fabrika kurma emri aldık” deyip para topladılar“Peygamberden fabrika kurma emri aldık” deyip para topladılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.