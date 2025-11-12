HABER

Tekirdağ’da sürücülerin çukurlarla imtihanı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağışta yollar göle dönerken, bir otomobilin tekerleği lağım çukuruna düştü. Aracın lastiği patlarken, jantı da hasar gördü. Şeyh Sinan Mahallesi’nde ise suyla kaplı çukur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Çorlu ilçe merkezinde yaşanan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trafik kazalarının yanı sıra yağıştan dolayı yollarda meydana gelen çukurlar, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Cemaliye Mahallesi Dr. Hakkı Görenli Sokak’ta seyreden bir otomobilin tekerleği, yoğun yağışa dayanamayan mazgal kapaklarının patlaması sonucu su dolu çukura düştü. Aracı hasar gören otomobil sürücüsü A.K., polis çağırıp tutanak tutturarak, maddi zararın karşılanmasını istedi.
Öte yandan, şiddetli yağışın devam ettiği saatlerde trafiğe çıkan sürücüler yolda meydana gelen çökme nedeniyle zor anlar yaşadı. Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak’ta daha önce alt yapı çalışması nedeniyle kazılıp, daha sonra kumla kapatılan yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle yolda ve altyapı için kazılan noktada su birikintisi meydana geldi. Sürücüler yağışın etkisiyle oluşan çukurdan geçiş yaparken zor anlar yaşadı. Duyarlı bir genç, yağışa rağmen sürücüleri yönlendirerek, araçlarının hasar almaması için bilgilendirmede bulundu.
Sürücülerin düştüğü duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, kazılan noktada tedbir alınması gerektiğini belirttiler.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

