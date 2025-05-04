Tel Aviv vuruldu, İsrail itiraf etti: Ne denedilerse olmadı! Başkentte siren sesleri

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu. İsrail ordusundan itiraf gibi bir açıklama geldi.

"FÜZEYİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTIK AMA DÜŞTÜ"

Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu, ancak Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği belirtildi.

HAVALİMANINDA TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Devlet televizyonu KAN da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaliman'nın isabet aldığını ve saldırı nedeniyle alanın iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu.

HUSİLER İSRAİL'İ HEDEF ALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır