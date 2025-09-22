HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tele1 hakkında soruşturma! Bakan Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tele1 hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Tele1 hakkında soruşturma! Bakan Tunç duyurdu
Recep Demircan

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tele1'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tele1 hakkında soruşturma! Bakan Tunç duyurdu 1

Bakan Tunç paylaşımında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran; adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir.

Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu’nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır.

Tele1 hakkında soruşturma! Bakan Tunç duyurdu 2

Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir."

Tele1 hakkında soruşturma! Bakan Tunç duyurdu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Doğa Koleji'nin bağlı olduğu şirkete kayyum atandıCan Holding soruşturmasında yeni gelişme! Doğa Koleji'nin bağlı olduğu şirkete kayyum atandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Çamlıhemşin-Ayder yolu tekrar ulaşıma açıldı"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Çamlıhemşin-Ayder yolu tekrar ulaşıma açıldı"

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Yılmaz Tunç netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.