Telefon fotoğrafçılığı nedir? Telefon fotoğrafçılığı için ipuçları

Taşınabilir mobil cihazlar ve akıllı telefonlardaki gelişmeler ile her geçen gün eklenen yeni özellikler, bu cihazların işlevselliğini önemli ölçüde artırmıştır. Günümüzde büyük ve çok parçalı profesyonel fotoğraf makinelerine yakın kalitede fotoğraf çekebilen akıllı telefonlar üretilmektedir. Bu gelişmeler, akıllı telefonlar aracılığıyla yepyeni bir iş alanının doğmasına da zemin hazırlamıştır.

Mobil fotoğrafçılık olarak tanımlanan bu yeni meslek, bir anın sanatsal bir ifadesini, teknolojinin tüm nimetlerinden ve getirilerinden yararlanarak yakalamak olarak tanımlanabilmektedir. En profesyonel makineler ile kıyaslanabilecek olan fotoğraflar elde edilmesini sağlayan akıllı telefonlar kullanılarak çekilen fotoğraflar günümüzde sergilerde de yer almaktadır.

Telefonun dayanıklılığına ve çeşitli özelliklerine bağlı olarak hem karada hem de su altında fotoğraf çekebilen akıllı telefonlarla fotoğrafçılığa dair bilgisi olan kişiler profesyonel anlamda fotoğraflar çekebilmektedirler.

Herkes mevcut akıllı telefonları ile fotoğraf ya da video çekebilir. Ancak bazı cihazlar fotoğraf çekme konusunda çok daha iddialı olarak üretilmiştir. Telefonların asıl işlevi olan telefonla konuşma ya da mesajlaşmak özelliklerinin çok ötesine geçen teknoloji sayesinde bugün profesyonel olarak fotoğraf çekebilmek de mümkün hale gelmiştir.

Telefon fotoğrafçılığı nedir?

Telefon fotoğrafçılığı ya da mobil fotoğrafçılık teknolojinin ilerlemesi ile ortaya çıkmış olan birçok dijital meslekten biri olarak kabul edilmektedir. Özeliklerine bağlı olarak birçok profesyonel fotoğraf makinesi ile çekilebilecek kalitede fotoğraflar çekebilen akıllı telefonlar sayesinde bir iş ve hobi alanı daha meydana gelmiştir.

Mobil fotoğrafçılık ya da telefon fotoğrafçılığı birkaç ipucuna dikkat ederek başarılı bir şekilde yapılabilecek bir meslek aynı zamanda bazı kişiler için ise bir hobidir. Belirtilen birkaç noktaya dikkat edilerek fotoğrafçı gözü olan herkes teknolojinin getirileri sayesinde telefon fotoğrafçılığında başarılı olabilir.

Telefon fotoğrafçılığı için ipuçları nelerdir?

Telefon fotoğrafçılığı yapan ya da profesyonel makineler ile iş ya da hobi olarak fotoğraflar çeken kişilerin bilgi ve birikimlerine göre iyi bir telefon çekimi yapabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar ve öneriler şunlardır:

Lens daima temiz tutulmalıdır. Cep telefonları çantalarda ya da ceplerde yer aldığı için lenslerinin kirlenmesi çok kısa süre içinde gerçekleşebilir. Ancak iyi bir fotoğraf için temiz lens şarttır.

Odaklanma ayarları doğru yapılmalıdır. Bu şekilde görüntülenmek için belirlenen alan net ve keskin olarak çekilebilir.

Pozlamalar manuel olarak yapılmalıdır. Odaklanma amacı ile ekrana dokunurken pozlama ayarı da yapılmış olur. Bu sayede görüntünün parlaklık ayarı yapılır.

Zoom ayarı kullanılmamalıdır. Çünkü akıllı telefonlarda zoom optik değil, dijital olarak yapılır. Çekilmek istenen görüntü uzaktaysa zoom yapılmamalı, çekilecek olan görüntüye olabildiğince yaklaşılmalıdır.

Telefon sabit olarak tutulmalı, gerekirse bunun için bir destek kullanılmalıdır. Özellikle az ışıklı olan ortamlarda ya da gece karanlığında telefonun sabit tutulması önemlidir.

Çekilecek olan nesne ya da kişinin sol ve sağdaki üçte birlik köşelerine yerleştirmek ve üçte ikilik kısmı boş bırakmak anlamına gelen üçler kuralı mobil fotoğrafçılık için de geçerlidir. Fotoğrafçılıkta çok önem verilen üçler kuralı kullanılmalıdır. Üçler kuralı ile geçerli bir kompozisyon oluşturabilmek mümkün olabilmektedir.

Çizgiler kullanılmalıdır.

Farklı açılardan ve perspektiflerden çekimler yapılmalıdır.

Arka plana dikkat edilmelidir.

Yakalanılan bir kare birden fazla kez çekilmeli, tek bir kare ile yetinilmemelidir.

Panaroma kullanılmalıdır.

Çekilen fotoğraflar üzerinde çok fazla oynama yapılmamalıdır.

Akıllı cep telefonları ile güzel fotoğraflar çekebilmek için belirtilen bu noktalara özen gösterilmelidir. Mobil cihazlarla fotoğraf çekmek, pozlama, odaklama, kompozisyon ve düzenlemelere özen gösterildiği sürece oldukça kolay olarak kabul edilmektedir.