Telefon rehberi nasıl yedeklenir? Telefon rehberi yedekleme yöntemleri

Günümüzde can sıkıcı sorunlardan biri telefon rehberlerinin kaybedilmesidir. Teknik aksaklıklar, yanlışlıkla silmeler veya cihaz değişiklikleri gibi nedenler ile rehberler bir anda kullanılamaz hale gelebilir. Böyle bir durumda sadece telefon numaralarıyla beraber aynı zamanda önemli kişisel bağlantılar da tehlikeye girer. Bu nedenle rehberin güvenliğini sağlamak için düzenli olarak yedek almak oldukça önemli bir işlemdir. Gelişen teknolojiyle beraber akıllı telefonlar kişileri yedeklemeye yönelik çeşitli hizmetler sunarlar. Fakat bazı kullanıcılar rehberlerini nasıl yedekleyeceklerini bilmezler.

Telefon rehberi nasıl yedeklenir?

Telefon rehberi yedekleme işlemi cep telefonunuzda bulunan tüm kişi bilgilerini güvenli bir dosya halinde saklamanızı sağlar. Yedeklenen dosyayı bilgisayarınıza, bulut depolama hizmetlerine ya da başka bir telefona kolayca aktarabilirsiniz. Bu sayede telefonunuzu kaybettiğinizde ya da telefon değiştirdiğinizde rehberinizdeki tüm kişileri hızlıca geri yükleyebilirsiniz.

Rehber yedekleme işlemi oldukça basit bir işlemdir. Bu sayede kişilerinizi korumanıza yardımcı olur. Fakat yedekleme yaparken telefonunuzun şarjının yeterli seviyede olmasına dikkat etmeniz gerekir. Bununla beraber yedek dosyasının güncel olması da oldukça önemlidir. Yedek dosyasının sürekli olarak güncellenmesi yeni eklediğiniz kişilerin de eklenmesini sağlar.

Bu sayede beklenmedik bir anda telefonunuz fabrika ayarlarına döndüğünde ya da yeni bir telefona geçtiğinizde rehberinizi kolayca geri yükleyebilirsiniz. iPhone ve Android telefon kullanan kişiler için telefon rehberi yedekleme yöntemleri farklıdır.

iPhone rehber yedekleme yöntemi

IPhone kullanıcıları için kişi listesi, telefonda bulunan en değerli bilgilerden biridir. Bu nedenle kişileri düzenli olarak yedeklemek veri kayıplarına karşı büyük önem taşır. iPhone kullanıcıları için telefon rehberi yedeklemenin iki yöntemi bulunur. Bunlar iCloud üzerinden yedekleme ve iTunes aracılığıyla bilgisayara yedekleme olarak sıralanır ve her ikisi de şu şekilde yapılır:

1. iCloud ile rehber yedekleme

Öncelikle iPhone’unuzda Ayarlar uygulamasını açın ve iCloud bölümüne gidin.

Eğer henüz Apple kimliğinizle giriş yapmadıysanız oturum açmanız istenir. Bir Apple ID’niz yoksa ekrandaki adımları izleyerek kolayca oluşturabilirsiniz.

Ardından ''Kişiler'' seçeneğini aktif hale getirin. Bu işlemden sonra kişi listeniz otomatik olarak iCloud hesabınıza yedeklenmeye başlar.

Eğer daha önceden iCloud’da kayıtlı kişileriniz varsa da karşınıza “Birleştir” seçeneği çıkar. Bu işlem mevcut kişilerinizi iCloud’dakilerle birleştirmenizi sağlar.

Kişiler senkronizasyonunu açtıktan sonra kişi listenizde yaptığınız her bir değişiklik otomatik olarak iCloud’a ve diğer Apple cihazlarınıza yansıtılır. Bununla beraber kişilerinizi yedeklemek için tüm telefonunuzu iCloud ile yedeklemenize gerek yoktur. Yalnızca kişi eşitlemesi yeterlidir.

2. iTunes ile rehber yedekleme

iPhone’daki kişi listenizi bilgisayarınıza yedeklemenin bir diğer yolu da iTunes kullanmaktır. Bu yöntem telefonunuzdaki birçok veriyi kapsayan geniş bir yedekleme işlemi sağlar.

İlk olarak bilgisayarınızda iTunes yüklü değilse indirip kurun.

Ardından iTunes’u açın ve iPhone’unuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. Ekranın üst bölümünde iPhone cihazınızın simgesi belirecek.

iPhone simgesine tıklayın ve açılan sayfadaki "Özet" bölümüne geçin.

Burada yer alan "Şimdi Yedekle" düğmesine tıklayın. iTunes, kişilerinizi de içeren geniş bir yedekleme işlemi başlatacaktır.

Android rehber yedekleme yöntemi

Android cihaz kullanıcıları telefon rehberlerini yedeklemek için Google hesabından faydalanabilirler. Android cihazlarda rehber yedekleme işlemi şu şekilde yapılır:

Ayarlar > Google > Kişiler ve Gmail menüsüne gidin ve burada “Kişileri yedekle” seçeneğini aktif hale getirin.

Bu adımları tamamladığınızda kişi listeniz otomatik olarak Google hesabınıza kaydedilir. Bununla beraber internete bağlı diğer Android cihazlarınızla da senkronize edilir.

Google haricinde farklı yedekleme çözümleri tercih edenler için Android işletim sistemi için geliştirilen pek çok üçüncü taraf yedekleme uygulaması da mevcuttur. Fakat üçüncü taraf uygulamaların kullanımında güvenilirliğe dikkat edilmelidir. Zira telefon rehberi oldukça kişisel bilgileri içerir.