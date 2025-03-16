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  4. Telefon, tablet çalayım derken olanlar oldu! Kanlar içinde kalan hırsız, soyguna devam etti

Telefon, tablet çalayım derken olanlar oldu! Kanlar içinde kalan hırsız, soyguna devam etti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.03.2025 16:13
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Edirne'de iletişim mağazasından telefon ve tablet çalarken elini kesen hırsızı kan izleri ele verdi.

Telefon, tablet çalayım derken olanlar oldu! Kanlar içinde kalan hırsız, soyguna devam etti

Edirne merkez Saraçlar Caddesi'nde bulunan bir iletişim mağazasında akıllara durgun veren hırsızlık yaşandı. Gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı, mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık için mağazanın önüne gelen şüphelinin rahat tavırları ise pes dedirtti.

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ELLERİNİ KESMESİNE RAĞMEN ÇALMAYA DEVAM ETTİ

Mağazaya girmek için iki kez kapıyı tekmeleyen şüpheli başarılı olamayınca dakikalarca oturup ne yapacağını düşündü. Ardından mağazanın önünde tur atmaya başlayan şüphelinin kimi zaman çekirdek yemesi yok artık dedirtti. Daha sonra bulduğu taşla mağazanın camını kıran hırsız, ellerini kesmesine rağmen cep telefonlarını ve tabletleri çalmak için adeta zamanla yarıştı. Vitrinden çaldığı ürünleri montunun cebine dolduran şüpheli, hızlıca olay yerinden kaçtı.

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KAN YÜZÜNDEN YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kandan örnekler alarak incelemelerde bulundu. Elindeki kesiden ve kan izlerinden yola çıkan ekipler, yaklaşık 2 gün süren araştırmalar neticesinde şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli S.Ö. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Edirne tablet telefon
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