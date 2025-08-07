Telefon Wi-Fi'ye bağlanmıyor, ne yapmalıyım? Android ve iOS telefon Wi-Fi'ye bağlanmıyor sorunu ve çözümü

Günümüzde internet ve teknolojik cihazların kullanımı iç içe geçmiş durumdadır. Bu nedenle akıllı telefonlarda internet bağlantısı olmadığı zamanlarda yapılabilecek işlemler oldukça sınırlıdır. Android ya da iOS akıllı telefonların kablosuz ağlara bağlanamama sorunu ise sık sık karşılaşılan bir sorundur. Telefonun WiFi’ye bağlanmadığı durumlarda tekrar bağlanabilmek için denenmesi gereken birkaç yöntem bulunur. Bunların hiçbiri teknik bilgi gerektirmediği için oldukça basittir.

Android ve iOS telefon Wi-Fi'ye bağlanmıyor sorunu nedenleri

Telefonların internete bağlanamamasının birkaç farklı nedeni olabilir. Örneğin, bir VPN ağı kullanıyorsa internet erişimini engelliyor olabilir. Bununla beraber modeme fazla uzak noktalarda telefon yeterli sinyal alamaz. Öte yandan bazı durumlarda yazılım güncellemesi gibi süreçlerden sonra da bağlantı sorunları yaşanabilir. Birçok nedenden kaynaklansa da genellikle çözüm yolları oldukça basittir.

Android ve iOS telefon Wi-Fi'ye bağlanmıyor sorunu ve çözümü

WiFi sorunu için çözüm yöntemleri aşağıdaki gibidir:

1. Modemi yakın mesafeye alın

Modemi mümkün olduğunca telefonunuza daha yakın bir yere yerleştirin. Eğer cihazınızla modem arasında birden fazla duvar varsa ya da duvarlar kalınsa sinyal alamaz. Bu durum bilhassa beton binalarda oldukça yaygındır.

2. Telefonu yeniden başlatın

WiFi sorunlarında en basit çözüm şekli telefonu yeniden başlatmaktır. Nedeni tam olarak bilinmese de telefonu hızlı bir şekilde yeniden başlatmak çoğu zaman ufak yazılım sorunlarını çözer.

3. Bağlantı ayarlarını kontrol edin

İnternet bağlantı ayarlarını ve WiFi’nin açık olup olmadığını kontrol edin. Eğer Android telefon kullanıyorsanız Ayarlar’dan Ağ ve İnternet kısmına girin. iPhone kullanıyorsanız da Ayarlar’a girip en üstteki Uçak Modu’nun kapalı olduğundan emin olun.

4. Telefonu güncelleyin

Telefonunuz güncel değilse bu durum WiFi’ye bağlanmanızı engelleyebilir. Android telefonlarda Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncellemeleri bölümünden güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. iPhone kullanıyorsanız Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme’ye giderek en son iOS sürümünün yüklü olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

5. WiFi ağını unutun ve yeniden bağlanın

Android telefon kullananlar kişiler için Ayarlar’a girip Ağ ve İnternet kısmını açın. WiFi bölümünde bağlı olduğunuz ağı bulun, yanındaki dişli simgesine dokunun ve “Unut” seçeneğine basın. Ardından tekrar ağınıza dokunup şifrenizi girerek bağlanmayı deneyin. IPhone kullanıcıları için de aynı adımlar uygulanmalıdır.