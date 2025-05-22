Telefona gelen mesajı görünce korkuya kapıldı! Mehmet Büyükekşi'ye korkunç tehdit! "Ya Alanur ya Elif, seç birini"

Musa S. (19) adlı şahıs geçen yıl Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla aradı ve 'Sana hakkımı helal etmiyorum' dedi. Büyükekşi daha sonra bu numarayı engelledi.

"YA ALANUR YA DA ELİF SEÇ BİRİNİ"

Aynı şahıs bir süre sonra Büyükekşi'ye tehdit mesajı yolladı. Farklı bir numaradan Büyükekşi'ye mesaj yazan Musa S. "Telefona bakmazsanız ya Alanur ya da Elif'den seç birini, senin o 'yeter' diyen ağzını yırtarım" şekline tehditte bulundu.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre korkuya kapılan Büyükelşi Musa S. adlı şahıstan şikayetçi oldu. Savcılık tarafından kimliği tespit edilen kişi yakalanarak kısa sürede gözaltına alındı.

GALATASARAY TARAFTARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli Musa S. savunmasında, Galatasaray taraftarı olduğu görev yaptığı sürede federasyon başkanına vermiş olduğu karardan dolayı kızdığını dile getirdi. Suçlamaları kabul ettiğini pişman olduğunu söyledi.

4 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame sonrasında şüpheli hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, basit tehdit, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti hakaret' suçlarından 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede şüphelin suçu işlediğine dair suçu işlediği dava açılması için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.

7 BİN 500 LİRA ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü Mahkemeye müşteki Mehmet Büyükekşi, sanık Musa S. ve taraf avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardından mahkeme dosyayı karara bağladı. Sanık Musa S.'yi 7 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.