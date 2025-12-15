HABER

Telefonlara güç verecekler: Qualcomm, Snapdragon 6s 4G Gen 2 ve Snapdragon 4 Gen 4a'yı tanıttı

Qualcomm, tıpkı yeni tanıtılan diğer yonga seti Snapdragon 4 Gen 4 gibi, giriş ve orta segment cihazları hedefleyen Snapdragon 6s 4G Gen 2'yi sessiz sedasız tanıttı. Snapdragon 6s 4G Gen 2 ve Snapdragon 4 Gen 4 kullanan ilk telefonların önümüzdeki yıl görünmeye başlaması bekleniyor.

Enes Çırtlık

Snapdragon 6s 4G Gen 2, Gen 1 işlemciye kıyasla %51'e kadar daha hızlı olan ve 2.9GHz'e kadar saat hızına sahip bir Kryo CPU barındırıyor. İsmi belirtilmeyen Adreno GPU ise %20'ye kadar daha hızlı ve 120Hz'e kadar 1080p+ ekranları destekliyor.

SNAPDRAGON 6S 4G GEN 2 BAŞKA NELER SUNUYOR?

GSMArena'da yer alan habere göre, yonga seti 6nm üretim süreciyle imal edilmiş. Bu eski bir teknoloji olsa da Gen 1 yongasının 11nm sürecinden çok daha modern. Her halükarda Gen 2; 2.133MHz'e kadar 8GB'a kadar LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama desteği sunuyor. USB portu, USB 3.1 hızlarını ve Quick Charge 3 teknolojisini (Qualcomm pil kapasitesini belirtmeden 35 dakikada %80 şarj vaat ediyor) destekleyebiliyor.

Kamera tarafında 108MP'ye kadar destek sunuluyor ve 12-bit üçlü ISP (Görüntü Sinyal İşlemcisi), 13+13+5MP kameralarla aynı anda (veya sadece iki kamera kullanılıyorsa, her ikisi de sıfır deklanşör gecikmesiyle 16+16MP) çalışabiliyor. Yonga seti HEIC fotoğrafları ve HEVC videoları yakalayabiliyor ancak video çözünürlüğü 1080p @ 60fps ile sınırlı.

Adından da anlaşılacağı üzere bu yonga seti yalnızca bir 4G LTE modem (390Mbps indirme, 150Mbps yükleme) taşıyor. Diğer bağlantı özellikleri de Wi-Fi 5 (ac, çift bant) ve aptX Adaptive özellikli Bluetooth 5.2 ile biraz eski nesil kalıyor. Konumlandırma için yonga; GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS ve NavIC ile birlikte çift bantlı GPS sunuyor. Ayrıca, araçta veya yaya kullanımında doğruluğu artıran, Qualcomm tarafından geliştirilen sensör destekli konumlandırma özelliğine de sahip.

İŞTE SNAPDRAGON 4 GEN 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Snapdragon 4 Gen 4 ise 5G çağında yer alıyor. 6GHz altı (sub-6GHz) Rel. 16 modemi (SA ve NSA), 2.5Gbps indirme ve 900Mbps yükleme hızlarını işleyebiliyor. Bağlantı özellikleri yine eski nesil olsa da Wi-Fi 5 (ac, çift bant) ve aptX özellikli Bluetooth 5.1 sunuyor. Konumlandırma desteği ise 6s 4G Gen 2 ile aynı.

Bu yonga seti, daha modern bir 4nm üretim sürecinden çıkıyor. 2.3GHz'e kadar iki Kryo çekirdeğine ve 2.0GHz'e kadar 6 çekirdeğe sahip. Adreno GPU, 120Hz'de 1080p+'a kadar ekranları destekliyor.

Telefonlara güç verecekler: Qualcomm, Snapdragon 6s 4G Gen 2 ve Snapdragon 4 Gen 4a yı tanıttı 1

LPDDR4X'e ek olarak, bu 4 serisi yonga seti daha hızlı LPDDR5 RAM formatını (3.200MHz) ve daha hızlı UFS 3.1 (2 hatlı) depolamayı da destekliyor. USB 3.2 Gen 1 portuna bağlanabiliyor ve Quick Charge 4+ (15 dakikada %50 şarj) desteği sunuyor.

Kardeşi gibi bu yonga da 108MP kameraları işleyebiliyor ancak yalnızca ikili ISP'ye (sıfır deklanşör gecikmesiyle 16+16MP) sahip. Video kaydı 1080p @ 60fps ile sınırlı. Video çözme (decoding) konusuna gelince, her iki yonga seti de AV1 desteği sunmuyor.

Snapdragon 6s 4G Gen 2 ve Snapdragon 4 Gen 4 kullanan ilk telefonların önümüzdeki yıl görünmeye başlaması bekleniyor.

