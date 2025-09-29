HABER

Telefonlarda çift SIM teknolojisi nedir, nasıl çalışır?

İngilizce açılımı "subscriber identity module", Türkçe karşılığı ise "abone kimlik modülü" olan SIM kartı, uluslararası mobil abone kimliği numarası ile bununla ilgili anahtarı güvenli bir biçimde depolamayı sağlar. Entegre bir devredir ve mobil iletişim cihazları kullanan kişilerin tanımlanmasını sağlar.

Ferhan Petek

Genelde her mobil iletişim cihazında yer alan SIM kartlar, cep telefonlarının içine genel olarak pilin tam arkasına ya da yanına denk gelecek şekilde yerleştirilir. Çıkartıldığı zaman yer aldığı cep telefonundan normal aramaların yapılması mümkün olmaz. SIM kartı bulunmayan cep telefonlarında yalnızca acil servislerin aranabilmesi mümkündür. Bir SIM kart başka bir cep telefonuna takıldığı zaman eğer yeni takıldığı telefon farklı SIM kartları ile kilitlenmenmişse normal bir şekilde çalışabilir.

Telefonlarda çift SIM teknolojisi nedir ve nasıl çalışır?

Bazı cep telefonlarında çift SIM kart kullanılır. Çift SIM kart ya da dual SIM kart kullanımına uygun teknoloji ile üretilmiş olan tüm cep telefonlarında kullanılabilmesi mümkün olabilmektedir. Telefon çift hat kullanılabilecek biçimde üretildiyse o telefon çift hat ile kullanılarak çift SIM kart takılmaya uygun olur. Çift SIM kart teknolojisine göre üretilen cihazlarda iki SIM Kart yuvası yer almaktadır.

İki SIM kart da takılarak iki farklı telefon numarası arasında kolaylıkla geçiş sağlanabilir. Çift SIM kartlar ticari ve kişisel aramaları ayrı ayrı yapabilmek aynı hat sağlayıcının müşterileri arasında olan aramalara daha düşük fiyatların uygulandığı yerlerde tek bir şebekenin kapsama alanından muaf olabileceği yerlerde, bölgesel ve ulusal sınırlar arasında seyahatler için de ideal olarak kabul edilir ve tercih edilir.

Aynı telefonda her iki kartın da kullanılmasına imkan veren çift SIM teknolojisi kullanıcılara birçok avantaj sağlamaktadır. Ancak çift SİM kart teknolojisine uygun olan türde telefonlar her iki SIM kartın da aynı anda etkin olarak kullanılabilmesi için tek SIM karttan çok daha fazla pil tüketmektedir.

Telefonlarda çift SIM kart teknolojisi kullanılacaksa cihazın markasına ve modeline göre farklı ayarlar yapılması gerekebilmektedir. Örnek olarak Android işletim sistemi kullanılan telefonlarda şu adımlar takip edilerek çift SIM kart kullanımı gerçekleştirilebilmektedir:

  • Telefonun Ayarlar menüsü açılır.
  • Menü altında Bağlantılar başlığına dokunulur.
  • Açılan sayfada SIM kart yöneticisine dokunularak ilerlenir.
  • Etkin hale getirilmek istenen SIM karta dokunulur.
  • Anahtar açık konuma getirilir.
  • Ad ya da isim kısmına dokunulur.
  • SIM kart için bir isim yazılır.
  • Bitti butonuna dokunularak işlem tamamlanır.
