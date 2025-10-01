HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Telefonlarda HDR teknolojisi nedir, ne işe yarar?

HDR, son zamanlarda insanların sıkça duyduğu ve günlük yaşamda da yerini alan bir terimdir. Kısaltması “High Dynamic Range” olan HDR, geniş bir ışık aralığını kapsayan görüntüleme teknolojisi olarak açıklanabilir. Bu teknoloji sayesinde sahnelerdeki ışık ve gölge detayları daha doğru bir şekilde yakalanır. Bununla beraber çekilen görüntülerin gerçeğe daha yakın ve canlı görünmesini sağlar. Peki, telefonlarda HDR teknolojisi nedir, ne işe yarar?

Telefonlarda HDR teknolojisi nedir, ne işe yarar?
Defne Vera Şahin

Görüntü teknolojisi teknolojik gelişmelerin en hızlı ilerlediği alanlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Fotoğraf ve videoların daha etkileyici olması için yapılan çalışmalar telefonlardaki görüntüleme teknolojisini bir üst seviyeye taşımaktadır. Geçmişte telefon kullanımında ekran boyutu ve çözünürlük ön plandayken günümüzde istenen nokta en kaliteli ve canlı görüntüyü yakalamaktır. Bu noktada telefon HDR teknolojisi sıklıkla araştırılan konulardan biridir.

Telefonlarda HDR teknolojisi nedir, ne işe yarar?

Günümüzde akıllı telefonları iletişim araçları olmanın ötesine geçerek güçlü fotoğraf ve video çekimleri yapılabilen adete taşınabilir stüdyolar haline geldi. Kaliteli görüntünün en önemli bileşenlerinden biri de HDR teknolojisidir. HDR adından da anlaşılacağı gibi görüntülerdeki ışık ve renk aralığını genişleterek sahneleri daha gerçekçi ve canlı bir şekilde yansıtır. Yüksek dinamik aralık olarak da açıklanabilir.

Telefon kameraları bazı durumlarda parlak gökyüzü ile karanlık gölgeler gibi farklı ışık koşullarını doğru şekilde yakalamakta zorlanabilir. İşte tam da bu noktada HDR teknolojisi devreye girer. Telefonlarda HDR teknolojisi bir açıyı farklı pozlamalarla birkaç kez çeker. Ardından her bir karedeki ışık ve renk bilgilerini analiz eder ve bunları tek bir fotoğrafta birleştirir. Bu sayede parlak alanlar aşırı bir şekilde beyazlaşmaz ve gölgelerdeki detaylar kaybolmaz. HDR moduyla çekilen fotoğraf ve videolar gözle görülen açıya çok daha yakın ve detaylı bir görüntü sunar.

Telefonlarda bulunan HDR teknolojisi sadece fotoğraflarda geçerli değildir. Bununla beraber kullanıcılara kaliteli video çekimlerinde de avantaj sağlar. Fotoğraf çekiminde olduğu gibi video çekimlerinde de aynı prensip uygulanır. Ekranda farklı ışık seviyelerine sahip kareler birleştirilerek daha canlı ve kontrastlı videolar elde edilir. Bilhassa düşük ışığa sahip ortamlarda ya da gün batımı gibi yüksek kontrastlı sahnelerde HDR teknolojisi görüntü kalitesini etkili bir şekilde artırır.

HDR teknolojisi gelişmiş akıllı telefonlarda otomatik olarak çalışır. Kameralar sahnedeki ışık ve gölge koşullarını algılaması sayesinde ihtiyaç halinde HDR modunu açar. Kullanıcıların çoğunlukla ek bir ayar yapmasına gerek yoktur. Öte yandan bazı cihazlarda kullanıcıya manuel olarak HDR açma veya kapama seçeneği de sunulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu madde etkisinde direksiyon başına geçti, 47 bin lira ceza kesildiUyuşturucu madde etkisinde direksiyon başına geçti, 47 bin lira ceza kesildi
Düzce’nin geleceği planlanıyorDüzce’nin geleceği planlanıyor

Anahtar Kelimeler:
kamera telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.