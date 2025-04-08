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TEM'de zincirleme kaza! Ankara yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza oldu. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

TEM'de zincirleme kaza! Ankara yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Kocaeli'nin Gebze ilçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında TIR, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN BİR SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

İtfaiye ekipleri, ceviz yüklü kamyonetin sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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ANKARA YÖNÜ KAPANDI

Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı Ankara yönünde ekiplerin yol temizleme ve araçları kaldırma çalışması sürüyor.

(AA-DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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