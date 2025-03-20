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  4. TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 2 ölü 4 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 2 ölü 4 yaralı

20.03.2025 21:58
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TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 2 ölü 4 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarına TEM Otoyolu’nun Derince ilçesi geçişi Çenedağ mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan, aralarında TIR, otomobil ve kamyonların da bulunduğu 8 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

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İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışması sürüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Tem otoyolu kaza
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