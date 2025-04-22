HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TEM otoyolunda korku dolu anlar! Seyir halinde giderken alev aldı

Kocaeli’de TEM yolu İstanbul istikameti Kartepe ilçesi geçişinde seyir halindeki TIR’ın dorsesinde yangın çıktı. Balatalardan çıktığı belirlenen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

TEM otoyolunda korku dolu anlar! Seyir halinde giderken alev aldı
Begüm Özkaynak

Yangın, saat 17.30 sıralarında TEM yolu İstanbul istikameti Kartepe ilçesi geçişi Ertuğrul Gazi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 41 N 0070 çekici plakalı TIR’ın dorsesinden yükselen dumanı fark eden şoför, aracını emniyet şeridine alarak kupayı dorseden ayırıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, balatalarda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

TEMDE-SEYIR-HALINDEKI-TIRIN-BALATALARI_673691_199524

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Ekiplerin çalışmaları sırasında 3 şeritli otoyolun bir şeridi trafiğe kapanırken yoğunlaşan trafik, çalışmaların tamamlanmasıyla tekrar normale döndü. TIR’ın dorse kısmında hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump ve Netanyahu telefonda görüştüTrump ve Netanyahu telefonda görüştü
Yanan İETT otobüsleri böyle görüntülendiYanan İETT otobüsleri böyle görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Kocaeli Tem otoyolu Tır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! Kulübün cebinden en az 20 milyon Euro çıkacak

Fenerbahçe'de Jose Mourinho şoku! Kulübün cebinden en az 20 milyon Euro çıkacak

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye gelmişler

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye gelmişler

Ankara Valiliği açıklama yaptı: 'CHP'nin mitingi uygun görülmedi'

Ankara Valiliği açıklama yaptı: 'CHP'nin mitingi uygun görülmedi'

Beşik gibi sallanan ilçede tuhaf detay

Beşik gibi sallanan ilçede tuhaf detay

'Yenidoğan Çetesi' davasında akıllara durgunluk veren savunma

'Yenidoğan Çetesi' davasında akıllara durgunluk veren savunma

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.