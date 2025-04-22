TEM otoyolunda korku dolu anlar! Seyir halinde giderken alev aldı

Yangın, saat 17.30 sıralarında TEM yolu İstanbul istikameti Kartepe ilçesi geçişi Ertuğrul Gazi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 41 N 0070 çekici plakalı TIR’ın dorsesinden yükselen dumanı fark eden şoför, aracını emniyet şeridine alarak kupayı dorseden ayırıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, balatalarda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Ekiplerin çalışmaları sırasında 3 şeritli otoyolun bir şeridi trafiğe kapanırken yoğunlaşan trafik, çalışmaların tamamlanmasıyla tekrar normale döndü. TIR’ın dorse kısmında hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)