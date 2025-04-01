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Temizlik ekibi kaplumbağaların hayatını kurtardı

01.04.2025 16:37
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Adana'nın Kozan ilçesinde çöp konteynerine atılan kaplumbağaların hayatını temizlik görevlileri kurtardı.

Temizlik ekibi kaplumbağaların hayatını kurtardı

Kozan Belediyesi temizlik görevlileri çöp toplamak için sabah çalışmaya başladı. Ekipler Çanaklı Mahallesinde bir konteynerindeki çöpleri almak istediğinde içinde 5 kaplumabağa olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipler önce kaplumbağaları alıp daha sonra konteynerdeki çöpleri kamyona attı. Kaplumbağalar temizlik görevlilerinin dikkati sayesinde kamyonda telef olmaktan kurtuldu. Temizlik görevlileri kaplumbağaları doğaya bıraktı.

Temizlik görevlisi Bayram Aktaş, yaşanan olayın vicdansızlık olduğunu ifade ederek, "Sabah 5'te göreve başlamıştık ve çöp konteynerinin içinde 5 kaplumbağa olduğunu fark ettik. Bu çok üzücü, biz fark etmesek araçta preslenecekti. Vicdansızlık bence. Lütfen çöp konteynerlerine canlı atılmasın" dedi.

Temizlik görevlisi Cebrail Akıllı ise sabah gördükleri manzara karşısında üzüldüklerini ifade ederek, "Sabah kaplumbağaları çöpe atılmış hale bulduk. Fark etmesek preslenecekti. İnsanlarımız lütfen duyarlı olsunlar" diye konuştu.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kaplumbağa
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