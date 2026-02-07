HABER

Temizlik yaparken bu hataya düşmeyin! 'Sigara içmek kadar zararlıdır' uyarısı yapıldı

20 yılı aşkın süredir takip edilen geniş çaplı sürdürülen bir bilimsel çalışma, düzenli temizlik ürünleri kullanmanın akciğer fonksiyonlarını bozduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, kimyasallara aşırı maruziyetin sigara kadar zararlı olabileceğine dikkat çekiyor.

Temizlik yaparken bu hataya düşmeyin! 'Sigara içmek kadar zararlıdır' uyarısı yapıldı
Gökçen Kökden

Sağlıklı bir hayatın parçası olan temizlik doğru bir şekilde yapılmadığında sağlığınızı ciddi anlamda tehdit ediyor. Norveç’teki Bergen Üniversitesi’nin yürüttüğü 20 yılı aşkın süreli çalışmada, temizlik ürünlerinin uzun vadede akciğer fonksiyonunu sigara içmek kadar olumsuz etkileyebileceği ortaya kondu.

Temizlik yaparken bu hataya düşmeyin! Sigara içmek kadar zararlıdır uyarısı yapıldı 1

Araştırmada 20 yılı aşkın sürede 6 binden fazla kişi takip edildi. Bu katılımcıların bir kısmı evde düzenli temizlik yaparken, bir kısmı profesyonel temizlik görevlisi olarak çalıştı. Yapılan ölçümler, temizlik ürünlerine maruz kalanların akciğer fonksiyonunda daha hızlı düşüş olduğunu gösterdi.

Bilim insanları, temizlik spreyi ve kimyasal temizleyicilerin uzun süreli kullanımının, akciğer kapasitesinde yıllar içinde belirgin azalmaya yol açtığını belirledi. Bu düşüş, günde bir paket sigara içen bir kişinin 10 ila 20 yıl boyunca yaşadığı akciğer fonksiyonu kaybına yakın seviyelerde gerçekleşti.

Temizlik yaparken bu hataya düşmeyin! Sigara içmek kadar zararlıdır uyarısı yapıldı 2

Çalışmanın kıdemli yazarlarından Prof. Cecile Svanes, temizlik ürünlerinde bulunan kimyasal maddelerin yalnızca kısa vadeli astım benzeri etkilerinin bilindiğini, ancak uzun dönemde hava yollarında yavaş yavaş hasara yol açabileceğini vurguladı.

KİMYASALLARIN SOLUNUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Temizlik yaparken bu hataya düşmeyin! Sigara içmek kadar zararlıdır uyarısı yapıldı 3

Ev temizlik ürünleri, yüksek miktarda uçucu organik bileşikler (VOC) ve tahriş edici maddeler içerebiliyor. Bu maddeler düzenli olarak solunduğunda sağlığınızı gerçek anlamda tehdit edebilir;

Solunduğunda akciğerleri tahriş edebilir

Mukoza zarını bozabilir

Alerjik reaksiyonlara ve kronik solunum yaklaşımlarına yol açabilir

Solunum fonksiyonunda bozulmaya sebep olabilir.

