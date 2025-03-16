Temizlik yapmak için üzerine çıktığı tankerin içine düştü! Yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak'taki bir kimyasal madde taşımacılığı firmasında şoför olarak çalışan Abdullah P. (56), temizlik yapmak için park halindeki tankerin üzerine çıktı.

Dengesini kaybederek tankerin içine düşen Abdullah P. burada fenalaştı.

Durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merdiven yardımıyla tankerin içine giren itfaiye ekipleri, Abdullah P'yi bulunduğu yerden çıkartarak sedyeyle ambulansa taşıdı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şoförün tedavisi sürüyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır