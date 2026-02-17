Termal drone destekli denetimde 2 kaçak avcı yakalandı

Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı avcılıkla teknolojik imkanlar kullanılarak mücadelenin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, termal drone destekli koruma ve kontrol çalışmalarıyla sahada etkin denetimlerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gerçekleştirilen kontrollerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 şahsın yakalandığı aktarılan paylaşımda, ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulandığı ve şahıslara ait silahlara el konulduğu bildirildi.

