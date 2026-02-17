HABER

Termal drone destekli denetimde 2 kaçak avcı yakalandı

Uşak’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince termal drone destekli yapılan denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Şahıslara idari para cezası uygulanırken, avda kullanılan silahlara el konuldu.

Termal drone destekli denetimde 2 kaçak avcı yakalandı

Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yasa dışı avcılıkla teknolojik imkanlar kullanılarak mücadelenin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, termal drone destekli koruma ve kontrol çalışmalarıyla sahada etkin denetimlerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gerçekleştirilen kontrollerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 şahsın yakalandığı aktarılan paylaşımda, ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulandığı ve şahıslara ait silahlara el konulduğu bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

