Terme’ye yeşilçam sokağı

Samsun’un Terme İlçe Belediye Başkanı Şenol Kul, Kent Konseyi’nin hayata geçirdiği Yeşilçam temalı projeyi yerinde inceledi.

Terme Kent Konseyi’nin dokunuşuyla Selçukiler ve Lise Sokak arasındaki güzergâh, Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarının yüzleriyle donatılarak Terme’nin yeni ‘Vefa Sokağı’ oldu. Proje, vatandaşların anılarını canlandırarak büyük beğeni topladı.

BİR SOKAK DEĞİL, BİR ZAMAN TÜNELİ

Projeyi gezen ve bu çalışmanın sadece görsel bir güzellik değil, aynı zamanda şehrin kültürel belleğine yapılan önemli bir dokunuş olduğunu ifade eden Başkan Kul, "Kent Konseyimizin bu zarif dokunuşuyla, Selçukiler ve Lise Sokak arasındaki o tanıdık alan, adeta bir zaman tüneline dönüştü. Artık o yolda yürürken bize Yeşilçam’ın unutulmaz yüzleri, o sıcak gülümsemeleri eşlik ediyor. Sadece bir sokağı değil, anılarımızı da canlandıran bir çalışma olmuş" diye konuştu.

ÖZEL TEŞEKKÜR

Başkan Şenol Kul, kente değer katan bu vefa dolu proje için Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın ve tüm konsey üyelerine özel teşekkürlerini ileterek, "Kentimize kattıkları bu eşsiz güzellik ve vefa dolu proje için başta Kent Konseyi Başkanımız Sayın Dilek Aydın olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır