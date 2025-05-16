Terör örgütü PKK'nın iki talebine kapı kapandı! "Terörsüz Türkiye"de üçüncü aşama için süre verildi: 'Öcalan' detayı masada

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta yapılan kongresinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine iki ayrı noktada eş zamanlı toplantı yaptı. Bu toplantıda alınan karara göre, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı aldığı kamuoyu ile paylaşıldı. Şimdi gözler önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelere çevrildi.

DÖRT ÜLKEDE AYRI MEKANİZMALAR İŞLEYECEK

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada silahların teslimi konusunda, devletin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak mekanizma kurulacağı duyurulmuştu. NTV'de yer alan habere göre silahların teslimi için teröristlerin bulunduğu ülkelerde yani Türkiye, Irak, Suriye ve İran'da ayrı mekanizmalar işletilecek.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDE PLANLANAN BEŞ AŞAMA

Kaynaklar, sürecin beş evreden oluştuğunu ve şu anda üçüncü evrenin içinde olunduğunu açıkladı. İstihbarat kaynaklarına göre; ilk evre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'taki "İç cepheyi güçlendirelim" çağrısıyla başladı, Bahçeli'nin çağrısıyla son buldu. İkinci evre İmralı'nın çağrısı, DEM Parti'nin ziyaretleri ve PKK'nın fesih kararı.

ÜÇÜNCÜ AŞAMAYA GEÇİLDİ: SİLAHLAR NASIL BIRAKILACAK?

İçinde bulunulan silah bırakma süreci üçüncü evre olarak tanımlanıyor. Edinilen bilgiye göre, terör örgütünün silahları bırakması için Irak, İran, Suriye ve Türkiye sahasında, coğrafyanın yapısı ve lojistiğine göre farklı mekanizmalar oluşturulacak.

Irak'ta, hükümetle yapılan görüşmeler çerçevesinde Kandil, Metina, Zap boşaltılacak, silahlar alınacak.

Dört ülkede 8-10 bin civarında terörist olduğu biliniyor.

SURİYE'DE NE OLACAK?

Suriye'de ise Şam rejimi ile YPG arasındaki 8 maddelik anlaşmanın hayata geçirilmesi isteniyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İKİ TALEBİNİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Teröristlerin silah bırakmaları ve Suriye ordusuna katılmaları bekleniyor. Kaynaklar, "Silahlı yapı olarak kalma, özerklik taleplerinin kabul edilmesinin ihtimali yok." değerlendirmesi yapıyor. Dikkatle yürütülen süreçte Şam yönetimiyle birlikte hareket edilecek. İran'ın da bölgedeki bu tasfiye sürecini desteklemesinin önemli olduğu vurgulanıyor.

TÜRKİYE'DE 50-100 TERÖRİST OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Türkiye’de ise 50-100 arasında PKK'lı terörist olduğu tahmin ediliyor. Bunlar için TSK ile istihbarat birimleri koordineli bir şekilde çalışma yürütülecek.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜST KADROSU NEREYE GİDECEK?

30-50 kişi arasında değişen üst düzey kadro ise Irak’ta kalabilir ya da Avrupa’ya gidebilirler. Genel beklenti Süleymaniye’de kalacakları yönünde.

"DÖRT AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR"

Kaynaklar, "Kesin bir tarih vermek doğru değil ama bu evrenin dört ayda tamamlanması hedefleniyor" bilgisini verdi. Silah bırakma sürecinde sahadaki durumu MİT doğrulayacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor sunacak.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Süreç, "Her olumlu adım yeni adımın önünü açacak" mantığıyla ilerleyecek. Üçüncü evre olumlu şekilde sürerse eş zamanlı bazı adımlar atılabilir.

'İNFAZ YASASI' DETAYI

Hazırlıkları süren infaz yasası değişikliği bu aşamada önemli olacak. Hasta ve yaşlı mahkumların cezaevinden çıkarılması, kayyum kararlarının istisnai bir duruma getirilmesi, Öcalan'ın avukatları, ailesi ve ziyaretçilerinin İmralı'ya gidebilmeleri üzerinde duruluyor.

DÖRDÜNCÜ AŞAMA

Ardından sürecin dördüncü evresine geçilmesi planlanıyor. Bu demokratikleşme ve yasal düzenleme evresi. Bu noktada Meclis rol alacağından siyasi partiler bir araya gelmesi üzerinde duruluyor.

BEŞİNCİ AŞAMA

Beşinci evre ise "Sosyoloji ve psikoloji ile bütünleşme evresi" olarak tanımlanıyor. Kaynaklar, bu bölümün "Zor uzun ve provokasyona açık olabileceği bu nedenle hassasiyetle takibi yapılacak bir evre olduğu." değerlendirmesi yapıyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır