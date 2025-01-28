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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajında 'Devlet Bahçeli' detayı: "Tarihsel bir çıkışa vesile olabilir"

28.01.2025 14:28
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DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ikinci İmralı görüşmesinin detaylarını paylaştı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajlarını aktaran DEM Partili Hatimoğulları, "Öcalan son görüşmede heyetimize 'Bahçeli'nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını' belirtmiştir" dedi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mesajında 'Devlet Bahçeli' detayı: "Tarihsel bir çıkışa vesile olabilir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı "İmralı" çıkışı sonrasında Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti 28 Aralık'ta terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Ardından siyasi partileri ve siyasileri ziyaret eden heyet 22 Ocak'ta yeniden İmralı'ya gitmişti. Görüşmenin ardından Öcalan'ın çağrı yapması beklenirken açıklamada ise süreçle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

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İmralı görüşmelerinin sonuna gelindiği belirtilirken sürecin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.

"EN BÜYÜK KÖTÜLÜK OLUR"

Partisinin bugünkü grup toplantısında konuşan DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı ziyaretinde teröristbaşı Öcalan'ın verdiği mesajları iletti.

Hatimoğulları şunları söyledi:

"Kamuoyunun merakla beklediği görüşmeye ilişkin bazı önemli hususları da şu şekilde sizlerle paylaşmak isterim: Öcalan küresel ve bölgesel ve ulusal krizlerin üst üste bindiği tarihsel bir dönemden geçtiğimizi değerlendirmiştir. 'Bu üst üste binmiş kriz döneminde Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi ile ilgili oyalama, zaman kazanma, bekle-gör politikalarına tevessül etmek Türkiye halklarına yapılacak en büyük kötülük olur' demiş. Yaşanan krizlere karşı Türkiye toplumunu ve bölge halklarını korumanın yolu bellidir. Sayın Öcalan'ın çağrısı nettir. Türkiye'yi demokrasi zeminine çekmek krizlerden kurtarmanın tek çaresidir.

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"DEMOKRATİK HUKUK YOLUNUN ÖNEMİNİ VURGULADI"

Bu kapsamda Öcalan, meseleyi şiddet ve çatışma zemininden demokratik hukuk ve demokratik siyaset zeminine çekmeyi hedeflediğini bir kez daha bu görüşmede de ısrarla vurgulamıştır. 22 Ocak tarihindeki görüşmede Öcalan mevcut sorunların ancak demokratik hukuk yoluyla kökten çözümünün önemle vurgulamış. Öcalan'ın şu hususların önemle altını çizdiğini ifade etmeliyim:

"BAHÇELİ'NİN YAKLAŞIMI BARIŞA HİZMET EDECEK TARİHSEL BİR ÇIKIŞ"

'Sürekli beka kaygısı üreterek işçi ve emekçinin alın terini güvenlik politikalarına harcandığı, yoksulluğun derinleştiği, hukuksuzlukların sıradanlaştığı, sömürünün yaygınlaştığı, kadın ve çocuk düşmanlığının arttığı bu kısır döngüden çıkmanın yol haritasını sunmaya hazır olduğunu' ifade etmiş. Türkiye'nin bütün prangalardan kurtulmasının zeminini oluşturmaya hazır olduğunu güçlü bir şekilde dile getirmiştir.

Ayrıca Öcalan son görüşmede heyetimize 'Bahçeli'nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını' belirtmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan DEM Parti
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