Teröristbaşı Abdullah Öcalan komisyonda dinlenecek mi? Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi

Türkiye'nin en önemli gündem maddesi 'Terörsüz Türkiye' süreci. MHP lider Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı ile başlayan süreçte önemi mesafe katedildi.

Süreçle ilgili olarak kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA ÖNEMLİ BİR SÜREÇ ARALANMIŞTIR"

Yaptığı açıklamada komisyonun önemine vurgu yapan Kurtulmuş, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu tarihi bir komisyondur. Tarihi bir fonksiyonu vardır. Türkiyenin 50 yıllık en önemli sorunlarından biri olan terörün bitirilmesi için komisyon oluşturulmuş, iki aydır yürütülen çalışmalarla önemli bir süreç aralanmıştır. Türkiye en kısa sürede ağır ekonomik insani bedelleri arkada bırakacak, yeni sayfa açarak barış kardeşlik içinde yoluna devam edecektir" dedi.

ÖCALAN KOMİSYONDA DİNLENECEK Mİ? KURTULMUŞ YANITLADI

Gündemdeki tartışmalardan biri de teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın komisyonda dinlenip dinlenmeyeceği. 'Öcalan komisyonda dinlensin' 'Komisyon, İmralı'ya gitsin' gibi tartışmalar sürerken, Kurtulmuş konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

"HENÜZ BU KONU KOMİSYON GÜNDEMİNE GELMEMİŞTİR"

Henüz bu konunun komisyona gelmediğini aktaran Kurtulmuş, "İlk andan itibaren oy birliğiyle aldığımız karar çerçevesinde her şey kamuoyu önünde cereyan ediyor. Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmemiştir. Gündemine gelirse de, komisyon karar alacaktır. Kararlar nitelikli çoğunlukla alınıyor. Benim vereceğim bir karar sözkonusu değildir" ifadelerini kullandı.