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Teröristbaşı Öcalan'ın doğum günü nedeniyle Halfeti'ye gitmek istediler! Polis izin vermedi

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Halfeti'ye gitmek isteyen gruba izin verilmedi. Görüşmelerin ardından sadece DEM Parti'li milletvekillerinin de aralarında olduğu bir gruba izin verildi.

Teröristbaşı Öcalan'ın doğum günü nedeniyle Halfeti'ye gitmek istediler! Polis izin vermedi

İmralı'da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 76'ncı doğum günü nedeniyle Halfeti'ye bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen grup, Suruç ve Birecik otoyolu girişindeki uygulama noktasında durduruldu.

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GRUBUN DAĞILMASI İSTENDİ

Güvenlik güçleri, kalabalığa Şanlıurfa Valiliği'nin 1-5 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığını belirterek, dağılmalarını istedi.

Görüşmelerin ardından sadece DEM Parti'li milletvekillerinin de aralarında olduğu bir gruba izin verildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa DEM Parti
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