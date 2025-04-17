'Terörsüz Türkiye' konuşulurken gündem yaratacak anket! Açık ara fark çıktı: Çoğunluk hemfikir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve AK Parti ile MHP kurmaylarının sık sık vurguladığı "terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili ASAL Araştırma bir anket gerçekleştirdi.

ÇOĞUNLUK DESTEKLİYOR

21-28 Mart aralığında yapılan araştırmada 26 ilden 2 bin kişiye "'Terörsüz Türkiye' çağrısını destekliyor musunuz?" diye soruldu. Ortaya çıkan tabloda katılımcıların yüzde 63,5'i "Evet destekliyorum" yanıtını verdi.

Desteklemediğini belirtenlerin oranı yüzde 17,4 olurken katılımcıların yüzde 19,'1 fikir belirtmedi.

ERDOĞAN: "HAYATİ ÖNEMDE MESELE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'yle görüşmesinden önce AK Parti TBMM grup toplantısındaki konuşmasında şöyle konuşmuştu:

"Terörsüz Türkiye hedefi gibi ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızda huzuru hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz. Bize yakışan budur, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yakışan budur."

BAHÇELİ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE GAYESİ DAHA FAZLA UZAMADAN GERÇEKLEŞMELİ

Geçtiğimiz günlerde yazılı açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin şunları ifade etmişti:

"Çevremizde cesamet düzeyi yoğun menfi hareketlilik ve tehdit dalgası karşısında Türk ve Türkiye Yüzyılı'na terörün kökünü kazıyarak mühür vurmak müşterek sorumluluğumuzdur. Terörsüz Türkiye gayesi tavsamadan ve daha fazla uzamadan gerçekleşmeli, on yıllara sari bu melanet ortadan kalkmalıdır. 27 Şubat İmralı çağrısı karşılık bulmalıdır.

DEM Parti'nin tutarlı açıklamalarına ve gerçekçi adımlarına Sayın Cumhurbaşkanımızın müstesna, muteber ve mütekamil şekilde muamelede bulunması. terörsüz Türkiye umutlarını çok daha güçlendirmiştir."

DEM PARTİ: MECLİS ROL ÜSTLENMELİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "terörsüz Türkiye" çalışmaları konusunda, "Sürecin daha detaylı bir şekilde ilerleyebilmesi için Meclis'in rol üstlenmesi ve sürecin gerçekçi bir yasal zemininin oluşturulmasına ihtiyaç var." demişti.