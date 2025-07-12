PKK'nın silah bırakmasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti! "Terör belası sona erme sürecine girmiştir" diyerek vurguladı "Türkiye yüzyılı kapıları ardına kadar aralanmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde dün önemli bir adım daha atıldı. PKK'lı bir grup terörist dün silahlarını bırakarak yaktı. Yaşanan tarihi gelişmenin ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşmaya çevrilmişti.

AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam kampında kameralar karşısına geçen Erdoğan önemli mesajlara yer verdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli kabine üyelerim ve dava arkadaşlarım sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Buradan 81 vilayetimizin 922 ilçemizin her birinde AK Parti'nin büyümesi zirvedeki yerini koruması için aşkla çalışan tüm dava arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum.

ŞEHİT OLAN MEHMETÇİKLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

6 gün önce 12 kahramanı şehit verdik. Milletçe yüreğimiz dağlandı. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

AK Parti istişare kültürünün kurumsallaştığı bir siyasi harekettir. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin emrini kendimize rehber edindik. Her zaman daha iyinin millete en güzel şekilde hizmet etmenin gayretinde olduk. Yapıcı eleştiriyi yolumuzu aydınlatan bir fener olarak gördük. İstişare sadece ortak akla vesile olmaz, bereketi artırır, ufku genişletir, kadrolar arasındaki dayanışmayı daha da güçlendirir.

1984'teki ilk eyleminden sonra terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi. Hepsi de terörün kökünü kazıyacağız, dedi. Faili meçhuller, beyaz toroslar, yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan aileler yanlış uygulamalardan biriydi. Terörü bitirmek yerine büyüttü. Hataların bedelini hep beraber ödedik. Türkiye bu terör saldırılarıyla istikrarsız hale geldi. Ülkemizin huzuruna, birliğine, kardeşliğine çok büyük hasarlar verdi.

"TERÖR ÜLKEMİZİN KARDEŞLİĞİNE ÇOK AĞIR HASARLAR VERDİ"

Terör örgütü ülkemizin huzuruna, bütünlüğüne, kardeşliğine çok ağır hasarlar verdi. Göreve geldiğimizde terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Birlikte yaşamanın, kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi adımlar attık. 15 Temmuz o hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü tüm kurumlarımızdan temizledik. Böylece terörle mücadeledeki ihaneti ortadan kaldırdık. Son yıllarda terör örgütünün eylem kabileyetini kırdık. Irak sahasındaki harekatlarımız ve Suriye'de gerçekleşen 8 Aralık devrimi terörle mücadelede elimizi güçlendirdi. Güvenlik birimlerimiz tam bir koordinasyon içinde çalıştı. Ülkemizin önünde açılan bu fırsat penceresini değerlendirmek için çok hassas süreç yürüttük. Dün de örgüt bir merasim yaparak silahlarını bıraktı.

"TERÖR BELASI SONA ERME SÜRECİNE GİRMİŞTİR"

47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye'nin, Türkiye yüzyılı kapıları ardına kadar aralanmıştır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ AL VER SÜRECİNİN NETİCESİ DEĞİLDİR"

Terörsüz Türkiye süreci bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir. Başından beri çok dikkatliydik. Bugün daha da dikkatliyiz. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz.

Kimse korkmasın, tedirgin olmasın, endişeye kapılmasın. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsın terör bitecek göreceksiniz hepsi işsiz kalacak.

"TÜRKİYE KAZANMIŞTIR, MİLLETİM KAZANMIŞTIR"

Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. 86 milyon, her bir vatandaşımız kazanmıştır. Birliğimize, bütünlüğümüze, devletimize, milletimize, huzurumuza kastedecek hiçbir girişimin içinde olmayız, böyle girişimlere asla ve asla müsaade etmeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır, düne göre çok daha umutludur. Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır.

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