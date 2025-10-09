HABER

Ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

Denizli’de bir sürücünün çevre yolunda ters yönde ilerleme anı, başka bir araçtan kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Denizli’de bir sürücünün çevre yolunda ters yönde ilerleme anı, başka bir araçtan kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Polisin tespit ettiği sürücüye, 9 bin 267 TL para cezası kesildi.

Ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin lira ceza kesildi 1

Denizli’de bir sürücü, çevre yolunda normal trafik akışına aldırış etmeden ters yönde ilerleyerek trafikte tehlikeli anlar yaşattı. Ters yönde ilerlemeye devam ederken Şans eseri o an yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve trafik ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan inceleme sonucu, ters yönde ilerleyen sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-H maddesi uyarınca 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

(İHA)

