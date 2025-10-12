HABER

Ters yöne giren Tofaş faciaya davetiye çıkardı

Bursa’nın Doğancı Tüneli’nden çıkan Tofaş Şahin otomobilin sürücüsü, ters yöne girerek faciaya davetiye çıkardı.

Ters yöne giren Tofaş faciaya davetiye çıkardı

Bursa'nın Doğancı Tüneli'nden çıkan Tofaş Şahin otomobilin sürücüsü, ters yöne girerek faciaya davetiye çıkardı. İkazlara rağmen yoluna devam eden sürücü, belli bir mesafe gittikten sonra durumu fark etti.

Olay, Bursa-Orhaneli yolu üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, herkesin yüreği ağzına geldi. Tofaş marka Şahin model otomobiliyle Bursa merkezine doğru ilerleyen sürücü, Doğancı Tünelini sorunsuzca geçti. Tünel çıkışı sağdan gitmesi gerekirken, sola doğru yöneldi. Arkasından gelen arabanın ikazına rağmen sola giren otomobil sürücüsü, karşıdan gelen araçlarla da çarpışmadan yoluna devam etti.

Tüm uyarılara rağmen yoluna devam eden sürücü, belli bir mesafe sonra durdu.

(İHA)

Bursa
