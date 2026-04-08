Ters yöne girmişti, 20 bin TL ceza kesildi

Eskişehir’de cadde üzerinde trafiğin akış yönünün tersine kamyonetiyle ilerleyen sürücünün görüntülerinin gündeme gelmesinin ardından jandarma ekiplerince bahse konu aracın plakasına 20 bin TL para cezası kesildi.Tepebaşı ilçesi Muttalip Emirler Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde ters yönde ilerleyen kamyonet yürekleri ağza getiren sürücünün görüntülerinin gündem olmasının ardından Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Tepebaşı ilçesi Muttalip Emirler Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde ters yönde ilerleyen kamyonet yürekleri ağza getiren sürücünün görüntülerinin gündem olmasının ardından Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Sol şeritte kurallara aykırı şekilde ilerleyen sürücüye, 20 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün kamyonetini cadde üzerinde bulunan araç muayene istasyonuna götürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

