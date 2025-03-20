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  4. Tersanede acı olay! Demir bloklar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Tersanede acı olay! Demir bloklar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

20.03.2025 22:59
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Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede çalışan Hasan M. (25), gemilerin yanında bulunan ve hareket ettirilebilen demir blokların arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Tersanede acı olay! Demir bloklar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 20.00 sıralarında Altınova'da bulunan bir tersanede meydana geldi. İddiaya göre tersanede çalışan Hasan M., gemilerin yanında bulunan ve hareket ettirilebilen demir blokların arasında sıkıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hasan M.'nin sesini duyan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkarılan işçi ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Hasan M., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarıladı. Olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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