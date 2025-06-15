Testo Taylan'ın son videosuna sosyal medyada tepki yağdı! Engelli bireyin zor anlarını kesmeden paylaştı: "Bravo yine zor durumda biri üzerinden milyonlarca izleneceksin buyur plaketin"

Testo Taylan adıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız, Youtube kanalı için bir içerik yayınladı. Danyıldız, 'Kadıköy Boğası ile denizin ortasında' başlıklı yayınında 'Kadıköy Boğası' olarak bilinen Mustafa Başaran'a yer verdi.

ENGELLİ BİREYİN YAŞADIĞI TALİHSİZLİĞİ KESMEDEN YAYINLADI

İkilinin çektiği yayın sırasında engelli birey olan Mustafa Başaran talihsiz bir olay yaşadı. Testo Taylan ise bu anları kesmeden yayınladı.

SOSYAL MEDYADA BAZI KULLANICILAR DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Yayın sırasında Başaran'ın yaşadığı olayı da gülerek karşılayan Testo Taylan, o anları kesmediği için bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

AÇIKLAMADA KENDİ YAŞADIĞI OLAYI DA ANLATTI

Öte yandan Danyıldız, videonun açıklamasında durumun ilk önce şaka olduğunu sandığını belirtti ve geçmişte kendi yaşadığı bir olayı anlattı.

Yapılan bazı tepki paylaşımları şu şekilde: