The Economist, 2027'de dünya gündemini şekillendirmesi beklenen gelişmeleri ele aldığı geleneksel özel sayısının kapağını tanıttı. Tanklar, füzeler, protesto gösterileri, gözetleme kameraları, robotlar ve dünya liderlerinin yer aldığı illüstrasyon, gelecek yılın siyasi, askerî ve ekonomik belirsizliklerine dikkat çekiyor. Derginin kapağındaki ay-yıldız ise Türkiye'nin küresel anlamda öne çıkacağı bir döneme işaret eder nitelikte.

ÇÖLDE HİLAL VE YILDIZ SİMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Cumhuriyet'in The Economist'ten aktardığı habere göre, kapaktaki dikkat çekici ayrıntılardan biri de sol üst köşede yer alıyor. Geleneksel kıyafetli bir Arap, devesiyle çölde ilerlerken arka plandaki kızıl gökyüzünde beyaz bir hilal ve yıldız göze çarpıyor.

Bu sembollerin neyi temsil ettiği belirsiz. Ancak Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Yemen'de tırmanan çatışmalar düşünüldüğünde, bu ayrıntı daha da dikkat çekici hâle geliyor.

ABD SİYASETİNDE YENİ BİR DÖNEM

Derginin bu yılki değerlendirmelerinde, ABD ile İran arasındaki savaşın sonuçları, Donald Trump'ın ara seçimlerde yaşadığı yenilgi, yapay zekâ sektöründeki finansal riskler ve Çin-Tayvan gerilimi öne çıkarken, dairesel kompozisyonun üst bölümünde Donald Trump'ın yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve başka siyasi figürler de bulunuyor.

Kapakta ayrıca uzaya fırlatılan roketler, petrol tankerleri, çatışma bölgeleri, ekonomik dalgalanmaları simgeleyen unsurlar ve gizemli bir kristal küre dikkat çekiyor.

The Economist'in editörü Tom Standage'a göre, Trump sonrası dönem şimdiden şekillenmeye başladı. Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesi ve Trump'ın 2028'de yeniden aday olmayacağını açıklaması, Amerikan siyasetinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Peki, The Economist'in 2027 kapağındaki semboller ne anlama geliyor?

"TRUMP TOPAL ÖRDEK DEĞİL, YIKICI BİR 'ANGRY BIRD' OLACAK"

ABD'de Demokratların ara seçimlerde elde ettiği zaferin ardından, Donald Trump'ın önceki dönemlere kıyasla daha sert ve öngörülemez bir yönetim anlayışı benimseyebileceği değerlendiriliyor.

Dergiye göre Trump, siyasi etkisini korumak amacıyla başkanlık kararnamelerine daha sık başvurabilir, hukuki mücadeleleri artırabilir, tartışmalı bölgesel isim değişikliklerini gündeme getirebilir ve yeni askerî operasyonlara yönelebilir.

The Economist, bu olasılığı dikkat çekici bir benzetmeyle ifade ediyor:

“Başkan, topal ördek değil, yıkıcı bir Angry Bird olacak.”

Bu değerlendirme, Trump'ın Kongre üzerindeki kontrolünün zayıflamasına rağmen yürütme yetkilerini kullanarak Amerikan siyasetini etkilemeyi sürdürebileceği düşüncesine dayanıyor.

İRAN SAVAŞININ ETKİLERİ

The Economist'e göre, ABD'nin Şubat 2026 sonunda İran'a karşı yoğunlaştırdığı savaşın sonuçları gelecek yıl da uluslararası siyaseti belirlemeye devam edecek.

Kapakta yer alan zincirlenmiş petrol tankerleri, Hürmüz Boğazı'ndaki abluka ve deniz ticaretindeki aksamalara gönderme olarak yorumlanıyor.

Dergi, savaşın Washington'un uluslararası konumunu da etkilediğini savunarak şu değerlendirmede bulunuyor:

“ABD'nin müttefikleri artık ona güvenmiyor, düşmanları ise ondan korkmuyor.”

Analize göre çatışmanın uzun vadeli sonuçları yalnızca Orta Doğu'daki güç dengeleriyle sınırlı kalmayacak. Enerji tedariki, küresel gıda güvenliği, gübre üretimi ve uluslararası ticaret hatları da savaşın etkilerini hissetmeye devam edecek.

AVRUPA SİYASETİ

Avrupa siyaseti de The Economist'in 2027 öngörülerinde önemli yer tutuyor.

Fransa'da Marine Le Pen gibi isimlerin temsil ettiği milliyetçi, popülist ve radikal sağ hareketlerin güç kazanması, kıtanın siyasi dengeleri açısından belirleyici gelişmeler arasında gösteriliyor.

Dergi, özellikle yüksek kamu borcuna sahip ülkelerde siyasi belirsizliklerin ekonomik riskleri artırabileceğine dikkat çekiyor.

Fransa örneğinde, siyasi kutuplaşma ile kamu maliyesindeki kırılganlıkların birbirini besleyebileceği değerlendiriliyor.

TAYVAN'A ASKERÎ MÜDAHALEDE Mİ GELİYOR?

The Economist'in üzerinde durduğu en önemli güvenlik başlıklarından biri Çin ile Tayvan arasındaki gerilim.

Uzun süredir gündemde olan senaryolardan biri, Çin'in 2027'de Tayvan'a yönelik askerî harekât başlatabileceği ihtimali.

Ancak dergi, askerî teknolojilerdeki dönüşümün büyük ve küçük devletler arasındaki güç dengesini değiştirdiğine dikkat çekiyor.

Özellikle insansız sistemler, hassas güdümlü silahlar ve gelişmiş savunma teknolojileri, askerî açıdan daha küçük aktörlerin kendilerinden güçlü rakiplere karşı direnme kapasitesini artırabiliyor.

Bu çerçevede Tayvan'ın olası bir Çin müdahalesine karşı ne ölçüde direnebileceği, gelecek yılın temel güvenlik sorularından biri olarak öne çıkıyor.