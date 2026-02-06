Thodex davasında yeni gelişme! Ev hapsi kararı

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Güven ve Serap Özer, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

EV HAPSİ KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, iki sanığın "ev hapsi" tedbiriyle tahliyesine hükmetti.

Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır