Tıbbi kenevir nedir? Tıbbi kenevir ne işe yarar? Tıbbi kenevir faydaları ve tıbbi kenevir yasası

Tıbbi kenevir yasallaştı haberleri gitgide artarken tıbbi kenevir yasası da gündeme gelmiş ve tıbbi kenevir teklifinin yasallaştığına dair bazı açıklamalar yapılmıştır. Kanunlara ve yönetmeliklere göre tıbbi kenevir ile ilgili bazı ayrıntılar ve şartlar belirlenmiştir. Kannabis adı ile de bilinen tıbbi kenevir sadece tek başına değil bu üründen üretilen başka ürünlerin de satın alınabileceğine ve satılabileceğine dair halk arasında tartışmalar da günden güne artmaktadır.

2025 yılında yapılan açıklamalara göre sağlık ile ilgili bazı kanunlarda ve 663 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edilerek genel kurula sunulmuştur. Bu sayede tıbbi kenevirin yasal hale gelmesinin önünün açıldığı bilinmektedir.

Tıbbi kenevir nedir? Tıbbi kenevir ne demektir?

Yasallaştığına dair Resmi Gazete ilanında yayınlandığı konuşulan tıbbi kenevir, modern tıpta yeri olan 19. yüzyılda da gündeme gelen bir üründür. Tıbbi kenevirin çeşitli sağlık sorunlarına ve bazı ağır hastalıkların belirtilerine hafiflettiğine dair etkileri uzun süredir bilinmekte ve tartışılmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı da dahil olmak üzere çeşitli resmi kurum ve kuruluşların internet sitelerinde tıbbi kenevir Resmi Gazete’de 2024 yılının eylül ayında resmen yer almıştır. Buna göre ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği ve kontrolüne dair bir yönetmelik yayımlanmıştır.

Tıbbi kenevirin eczanelerde de satılabilecek bir ürün haline gelmiş ve sadece tıbbi kenevir değil kenevirden elde edilen çeşitli tıbbi amaçlı olan, sağlık destek ürünleri kategorisine giren ürünlerin ve kişisel bakım ürünlerinin de doktor reçetesi ile satın alınabileceği açıklanmıştır.

Çeşitli kullanım alanları olduğu bilinen tıbbi kenevirin kullanılabildiği bazı alanların ve durumların şunlar olduğu bilinmektedir:

Glokom

Depresyon

Uykusuzluk

Kemoterapiye bağlı kusma ve bulantı

Kronik Ağrı

Anksiyete

İştah kaybı

Şiddetli ağrılarla meydana gelen kas spazmları

Epilepsi

Multipl Skleroz (MS)

Kronikleşmiş ağrılar

Tıbbi kenevir ne işe yarar?

Her ürün gibi tıbbi kenevirin de bazı yan etkileri olduğu bilinmektedir. Özellikle emzirme döneminde olan annelerin, çocukların, alerjik durumları olan kişilerin, kronik hastalıklara bağlı ilaçlar kullananların, hamilelerin, ileri yaşta kişilerin kullanması çok önerilmez. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre tıbbi kenevirin insandan insana değişkenlik gösterebilen bünyelerde farklı olabilmek üzere bazı yan etkileri şunlardır:

Hafızada sorunlar

Kuşku

Uyuşukluk hali

Bulantı ve kusma

Ağızda kuruluk

Baş dönmesi

Odaklanma sorunları

Her ne kadar bazı yan etkileri olsa da tıbbi kenevir faydalarından bazıları ve kenevir kullanılarak üretilen ürünler ile kenevirin farklı formlarının bazı yararları şu şekilde açıklanmıştır:

Egzama

Sedef

-Akne

Gut hastalığı

Romatizma

İltihaplanma kaynaklı meydana gelen kalp sorunları

Cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık

Sıtma

Saç dökülmesi

Zayıf bağışıklık sistemi

Önemli not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbı kenevir hakkında kesin, net ve doğru bilgiler almak için lütfen konuyla ilgili resmi kaynakları takip ediniz.