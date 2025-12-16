HABER

Ticaret Bakanlığı ekipleri kafe ve restoranları denetledi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, restoran ve kafelerde, tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması uygulamasına ilişkin denetim yaptı.

Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.
Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan ve beraberindeki ekip, Çankaya ilçesinde yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerini denetledi.
Denetim esnasında bir açıklama gerçekleştiren Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, "Ankara Ticareti İl Müdürlüğü olarak yiyecek içecek hizmeti sunulan kafeteryalar, restoranlar, lokantalar ve pastanelerde iş yerinin giriş kapısı önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde bulunması gereken tarife ve fiyat listesi denetimleri yapıyoruz. Masaların üzerinde fiyat listesi karekod olarak da sunuluyor. Karekodların okunup okunmadığı kontrolünü gerçekleştirdik. Ama şöyle bir ayrım var. Tüketici fiziksel menü isterse tüketiciye fiziksel menü sunulmak zorunda. Lokantanın yiyecek içecek hizmeti olarak tüketiciye sunduğu herhangi bir ürünün fiyat listesinde belirtilmemesi karşılığında 3 bin 166 TL idari yaptırım uyguluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

denetim
